Тіло 26-річного чоловіка виявили на одній з вулиць Івано-Франківська

Сьогодні, 24 липня, о 07:33 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вовчинецькій, 202 лежить тіло невідомого чоловіка.

Про це повідомляє поліція області, інформує Правда.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці встановили особу померлого — ним виявився 26-річний мешканець Івано-Франківська.

Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Поліція продовжує з’ясовувати обставини інциденту.