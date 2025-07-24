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Тіло 26-річного чоловіка виявили на одній з вулиць Івано-Франківська
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Тіло 26-річного чоловіка виявили на одній з вулиць Івано-Франківська

Автор: Олег Мамчур
24/07/2025 11:56
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Сьогодні, 24 липня, о 07:33 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вовчинецькій, 202 лежить тіло невідомого чоловіка.

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Про це повідомляє поліція області, інформує Правда.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці встановили особу померлого — ним виявився 26-річний мешканець Івано-Франківська.

Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Поліція продовжує з’ясовувати обставини інциденту.