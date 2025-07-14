Франківець у сутичці вдарив ножем знайомого та втік

Співробітники поліції розшукали мешканця обласного центру, який під час конфлікту поранив ножем прикарпатця.

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Підозрюваного слідчі затримали в процесуальному порядку та встановлюють всі обставини в ході досудового розслідування, пише Бліц-Інфо.

“Минулих вихідних до поліції надійшло повідомлення від медиків, що з проникаючим ножовим пораненням органів грудної клітки госпіталізований місцевий мешканець, 1994 року народження. Одразу, ж після надходження повідомлення для з’ясування всі обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Вжитими заходами та на підставі зібраних доказів, поліцейські встановили причетність до вчиненого злочину знайомого потерпілого. Йдеться про 32-річного мешканця Івано-Франківська”, – кажуть у поліції.

З’ясовано, що 13 липня опівночі на одній із вулиць обласного центру між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. В ході конфлікту, зловмисник витягнув ножа й завдавати удар в область спини чоловіка. Надалі, втік з місця вчинення злочину.

Медиків викликали товариші потерпілого.

Оперативники розшукали фігуранта наступного для на горищі будинку його товаришки. Там він переховувався від правоохоронців.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва окружної прокуратури м. Івано-Франківська затриманому повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За скоєне фігуранту загрожує максимальне покарання до 8 років позбавлення волі.

Наразі готується клопотання до суду про обрання зловмиснику запобіжного заходу.