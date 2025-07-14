Франківська мерія розглядає інвестиційний конкурс для дитсадка на Чорновола, 6

10 липня під час ефіру на ТРК «Вежа» міського голову Руслана Марцінківа запитали про долю приміщення на вулиці Чорновола, 6, де раніше діяла церква московського патріархату. Мешканка міста зауважила, що садки та ліцеї у місті переповнені.

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Про це повідомляє Інформатор Івано-Франківськ.

За словами мера, у цьому приміщенні однозначно буде створено простір для дітей. Йдеться, зокрема, про можливість відкриття повноцінного дитячого садка на першому поверсі.

У міськраді наразі розглядають варіант проведення інвестиційного конкурсу.

Також Руслан Марцінків зазначив, що поруч із цією будівлею є сусідні об’єкти в приватній власності. Місто планує проаналізувати, як можна використати простір, аби створити повноцінний дитячий садок або початкову школу (1–4 класи).

“Зараз така ситуація, що дітей стало менше. У нас уже немає суттєвих проблем із місцями у дитячих садках — за винятком, можливо, деяких центральних. Дитсадки можуть додатково прийняти ще близько 150 дітей. А от з початковими класами — можливо, навіть більша проблема, ніж із садками”, — зазначив міський голова.

Він підкреслив: це місце однозначно буде використано для потреб дітей.