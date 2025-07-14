Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який прямував в Україну

Білоруський вертоліт Мі-24 сил протиповітряної оборони 12 липня знищив російський ударний безпілотник типу “Гербера”, який летів у бік України.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

За даними співрозмовників, на момент інциденту в повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські безпілотники. Один із них виявив білоруський екіпаж під час патрулювання.

У Міноборони Білорусі офіційно не коментували інцидент. За інформацією джерел, уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.