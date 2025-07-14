Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який прямував в Україну

Білоруський вертоліт Мі-24 сил протиповітряної оборони 12 липня знищив російський ударний безпілотник типу “Гербера”, який летів у бік України.
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Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.
За даними співрозмовників, на момент інциденту в повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські безпілотники. Один із них виявив білоруський екіпаж під час патрулювання.
У Міноборони Білорусі офіційно не коментували інцидент. За інформацією джерел, уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.