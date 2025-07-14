Компанія blago стала генеральним спонсором МФК «Прикарпаття»

Футбольний клуб “Прикарпаття” розпочинає нову сторінку своєї історії. Він підписав угоду про партнерство з компанією blago, яка стала генеральним спонсором нашої команди.

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У зв’язку з цим відбулася офіційна зміна назви – відтепер ми МФК “Прикарпаття-Благо”. Це партнерство відкриває нові можливості для розвитку клубу, пише сайт клубу.

Для компанії blago це — не перший спортивний проєкт. Свого часу вони створили футбольну команду “Благо-Юність”, яка тричі поспіль ставала чемпіоном області. Також blago систематично підтримує розвиток спорту: волейбол, боротьбу, плавання, дитячі спортивні школи та індивідуальних спортсменів. А сьогодні – разом з нами. Разом з головною командою Івано-Франківська, яка представляє місто в Першій лізі Чемпіонату України.

Це велика честь – відчути підтримку в непростий час. Ми вдячні компанії blago за довіру й віру в потенціал нашого клубу. Попереду – новий етап. І ми прагнемо зробити все, аби гра “Прикарпаття” знову дарувала радість, емоції та перемоги. Розраховуємо на вашу підтримку. Попереду – сезон, який запам’ятається.

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