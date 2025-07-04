Франківські медики пришили пацієнтові палець. ФОТО

До Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні звернувся чоловік, з яким стався нещасний випадок, коли він працював з подрібнювачем гілок.

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Чоловік порушив техніку безпеки – і йому відрубало вказівний палець на лівій руці, пише Правда з посиланням на ЦМКЛ.

«Все залишив у лісі і пішов додому. Племінник надав мені першу домедичну допомогу. Обробив палець рідиною на основі спирту та перемотав його бинтом», – говорить пацієнт.

Чоловік перебував у Богородчанському районі, тому до ЦМКЛ добирався аж 40 хвилин.

Завідувач хірургічного відділення, заслужений лікар України Анатолій Богуш та лікар-хірург Нестор Панчук розповіли, що вирішили пришити палець, оскільки він не був до кінця обрубаний і кровопостачання було збережене.

На щастя, вдалось відновити всі структури, зафіксувати кістку шпицею, і вже зараз палець майже відновлений і зможе виконувати всі необхідні рухові функції, як до травми. Пацієнт потребує ще в подальшому реабілітації, але згодом зможе повернутись до своєї професії робітничого профілю.

Лікар-анестезіолог Олександр Степаненко під час оперативного втручання застосував один із методів регіональної анестезії, суть якого полягає в блокуванні нервових закінчень на кисті.

«Ми ідентифікували нерви пошкодженої ділянки та заблокували цю ділянку майже на добу. Така анестезія призводить до швидкої активізації пацієнта. Це один з методів регіональних анестезій, який ми останнім часом запроваджуємо. Після його застосування пацієнт не потребує відновлення після операції», – говорить лікар.

Сьогодні пацієнт вдячний лікарям ЦМКЛ за надану кваліфіковану медичну допомогу і приходить на перев’язки у хірургічне відділення. Пацієнт каже, що деколи ще відчуває біль у пальці. Але лікарі відзначають, що це є нормою в таких випадках і десь через місяць-два пацієнт зможе повернутись до своєї професійної діяльності.