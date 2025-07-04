Вбив власну матір: прикарпатця засудили до семи років тюрми

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури мешканця Вигодської громади визнано винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

Йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі.

В суді доведено, що у листопаді 2024 року чоловік позбавив життя власну матір. Під час сімейного конфлікту 25-річний син схопив матір за шию та задушив. Після цього чоловік заховав тіло під килимом в одній із кімнат будинку, а сам поїхав до Івано-Франківська.

В судовому засіданні він повністю визнав свою провину та розкаявся.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.