Франківські патрульні виявили водія з ознаками спʼяніння, ймовірно причетного до ДТП

Під час патрулювання вулиці Тисменицької інспектори виявили автомобіль Opel, який перебував у розшуку через підозру в залишенні місця дорожньо-транспортної пригоди.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

За кермом перебував 38-річний чоловік. Під час спілкування патрульні виявили в нього ознаки алкогольного спʼяніння, однак водій відмовився проходити огляд.

Крім того, чоловік не предʼявив реєстраційний документ на авто.

Патрульні склали на водія чотири адмінматеріали

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), ст. 126 (Керування транспортними засобом без необхідних документів ), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.