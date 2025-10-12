Франківський драмтеатр відзначив 115-річчя з дня свого справжнього заснування

Саме 10 жовтня 1910 року у Станиславові було створено Товариство «Український народний театр імені Івана Тобілевича». Сьогодні театр повертає цю дату, відновлюючи історичну справедливість і деколонізуючи пам’ять українського мистецтва.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

«Фактично, ми відкриваємо правду, відкинувши насаджені десятиліттями совєтські наративи. І нам ідеться не про цифри, а про сенси. Про те, що ми — українці — завжди були сильними, прогресивними, а окупанти, як століття тому, так і зараз, хочуть знищити і привласнити собі нашу культуру, наш театр, аби позбавити опори і сили», — зазначив генеральний директор-художній керівник театру Ростислав Держипільський.

Подія об’єднала представників влади, науки, бізнесу та мистецтва.

«Мусимо протистояти фізично, інформаційно, а також історично. Знати правду про минуле, показувати її світові. Україні потрібні ціннісні та науково-обґрунтовані проєкти, які дозволяють на весь світ говорити про нашу культурну силу, унікальність. Працюємо над тим, щоб подібних проєктів ставало більше», — зазначає т.в.о Міністра культури та інформаційної політики Тетяна Бережна.

Дослідження театрального минулого, проведене за участю театрознавця Романа Лаврентія, відкрило забуті факти: перша прем’єра театру — «Наталка Полтавка» (1911), активна підтримка галицької громади та кооперативу «Маслосоюз», а також благодійні ініціативи, які забезпечували розвиток театру.

Кульмінацією святкування стала вистава «Дзяди» польської режисерки Майї Клечевської — поема про пам’ять, спротив і силу мистецтва. Постановку було визнано головною театральною подією 2023 року в Польщі.