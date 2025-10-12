В Івано-Франківську встановлюють обставини конфлікту між чоловіком та неповнолітніми

Потерпілі – двоє хлопців з Івано-Франківська. Чоловіка, який після вчинення протиправних дій покинув місце події, поліцейські розшукують.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.



Слідчі розпочали досудове розслідування та встановлюють всі обставини.

11 жовтня до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від медиків, що за допомогою звернулися двоє франківців 2009 та 2011 років народження.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Працівники слідчо-оперативної групи та ювенальної превенції попередньо з‘ясували, що того ж вечора двоє підлітків перебували біля одного з супермаркетів на вулиці Івана Павла ІІ. До них підійшов невідомий чоловік і між ними виник конфлікт. За словами хлопців, чоловік наніс удар одному неповнолітньому в область голови, іншому – в обличчя.

Слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також перевіряють наявність камер відеоспостереження поблизу місця події. Триває досудове розслідування.