В Івано-Франківську встановлюють обставини конфлікту між чоловіком та неповнолітніми

Автор: Уляна Роднюк
Поліцейський біля службового автомобіля поліції України
Потерпілі – двоє хлопців з Івано-Франківська. Чоловіка, який після вчинення протиправних дій покинув місце події, поліцейські розшукують.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Слідчі розпочали досудове розслідування та встановлюють всі обставини.

11 жовтня до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від медиків, що за допомогою звернулися двоє франківців 2009 та 2011 років народження.

Працівники слідчо-оперативної групи та ювенальної превенції попередньо з‘ясували, що того ж вечора двоє підлітків перебували біля одного з супермаркетів на вулиці Івана Павла ІІ. До них підійшов невідомий чоловік і між ними виник конфлікт. За словами хлопців, чоловік наніс удар одному неповнолітньому в область голови, іншому – в обличчя.

Слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також перевіряють наявність камер відеоспостереження поблизу місця події. Триває досудове розслідування.

