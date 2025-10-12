Надзвичайники двічі ліквідовували наслідки дорожньо-транспортних пригод

Минулого вечора, 11 жовтня, до Служби порятунку надійшли два повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди, що сталися на території області.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС області.

Перша ДТП трапилася у Вигодській територіальній громаді Калуського району. Прибувши до місця події, долинські рятувальники спільно з працівниками місцевої пожежної команди села Шевченкове деблокували затиснуту в салоні автомобіля пасажирку 2011 року народження та передали її працівникам екстреної медичної допомоги. Також фахівці ДСНС від’єднали клеми акумуляторних батарей двох транспортних засобів, щоб запобігти загорянню.

Тієї ж ночі ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Майдан Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району. Там зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус, у якому перебувало 20 пасажирів.

Рятувальники групи рятувальних робіт та Державної пожежно-рятувальної частини с.Ямниця прибувши до місця події, від’єднали клеми акумуляторних батарей двох транспортних засобів та газове обладнання. На місці працював Оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС в області та психолог Головного управління,яка надала психологічну допомогу та підтримку дев’ятьом особам.

Усі обставини обох дорожньо-транспортних пригод встановлюють працівники поліції.