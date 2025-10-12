ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті тривають «Дні здоров’я»

Автор: Уляна Роднюк
Волонтери Червоного Хреста допомагають літній жінці
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Виїзні бригади курсуватимуть по цілій області.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Виїзні бригади медиків наступного тижня працюватимуть за таким графіком:

  • 13.10 – Черніїв, Слобідка, Верховина (вул. Коваля, 1), Семаківці;
  • 14.10 – Гринівка, Івано-Франківськ, вул. Панаса Мирного, 8, Текуча, Семаківці;
  • 15.10 – Івано-Франківськ (вул. Макухи, 2 Г), Загвіздя, Кути (вул. І. Франка), Хлібичин;
  • 16.10 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Липівка, Снідавка, Коломия (вул. Франка, 5);
  • 17.10 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА,1), Вербовець, Сороки.

СХОЖІ НОВИНИ