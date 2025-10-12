На Прикарпатті тривають «Дні здоров’я»

Виїзні бригади курсуватимуть по цілій області.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
Виїзні бригади медиків наступного тижня працюватимуть за таким графіком:
- 13.10 – Черніїв, Слобідка, Верховина (вул. Коваля, 1), Семаківці;
- 14.10 – Гринівка, Івано-Франківськ, вул. Панаса Мирного, 8, Текуча, Семаківці;
- 15.10 – Івано-Франківськ (вул. Макухи, 2 Г), Загвіздя, Кути (вул. І. Франка), Хлібичин;
- 16.10 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Липівка, Снідавка, Коломия (вул. Франка, 5);
- 17.10 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА,1), Вербовець, Сороки.