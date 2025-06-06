Франківські комунальники вчергове відправились на передову для зведення фортифікацій

Вже вкотре комунальники Івано-Франківська відправляються на схід України, щоб будувати та укріплювати оборонні споруди. Після багаторазових поїздок до Донецької області, зокрема Покровського району, цього разу їхній маршрут пролягає на Дніпропетровський напрямок.
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Ці поїздки — це не просто робота, а справжній вияв патріотизму та підтримки наших захисників, пише Правда.
“Особисто для мене поїздка вже четвертий раз. Минулі поїздки були в Донецьку область, в більшості в Покровський район, а ця вже у Дніпропетровську область. Я вважаю, що це дуже важливо. В першу чергу для наших хлопців, аби вони розуміли, що тил також думає про війну, про те, як їм допомогти, і кожен зі своєї сторони робить, що може для перемоги України”, – розповідає працівник Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Віталій Фецько.
Ці чоловіки, залишивши свої звичні робочі місця, вирушають у небезпечні райони, усвідомлюючи важливість своєї місії. Вони розуміють, що війна триває, і їхня праця є невід’ємною частиною боротьби за перемогу.
“Ми ж не відчуваєм, що завтра закінчиться війна. Якщо потрібно будувати, хтось це має тоже виконувати. Якщо нам прийшлось його виконувати, будем виконувати”, – каже працівник КП «Комфортний дім» Михайло Лозко.
Електрогазозварник «Теплокомуненерго» Михайло Дякун, який вже тричі їздив на схід, наголосив на значущості їхньої роботи. Його шлях починався з Херсонської області, з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, потім була Донеччина — Слов’янськ, Покровськ, а тепер Дніпропетровська область.
“Якщо ці фортифікаційні споруди врятують життя хоча би декільком нашим військовим, то це ми робимо не просто так”, – вважає Михайло Дякун.
Роман Орловський, майстер четвертого розряду КП «Комфортний дім», пояснив необхідність роботи саме на Дніпропетровському напрямку.
“Від КП «Комфортного дому» нас їде двоє, а решта – з інших підприємств. Важливість є, оскільки і так вже той Покровськ змолотили весь в пух і прах. Якщо вони ще зайдуть в Дніпро, то це вже буде сумно. Це треба зробити, бо якщо ми це не зробимо, то хто це зробить”, – зауважує Роман Орловський.
Міський голова Руслан Марцінків дякує кожному, хто розуміє критичну потребу та добровільно вирушає на будівництво оборонних рубежів.
“На жаль ситуація така, що мусимо будувати в Дніпропетровській області активно. Краще пізно, чим ніколи, тому наші хлопці в черговий раз підставляють плече, їдуть будувати фортифікації. Дякуємо, це добровільно було, всі, хто хотів добровільно поїхати. Ми переживаємо, щоб все було гаразд, щоб всі хлопці повернулися і виконали те завдання, яке є – збудувати фортифікації”, -підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.
Поїздки комунальників є яскравим свідченням єдності та незламності українського народу. Кожен на своєму місці робить усе можливе для наближення перемоги. І праця на передовій, хоч і в тилу, є неоціненним внеском у спільну справу.