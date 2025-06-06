В Івано-Франківську викрили та затримали наркозбувача

Днями під час патрулювання ювенальні поліцейські Івано-Франківського РУП зупинили чоловіка, який поводився підозріло. Під час перевірки з’ясували, що фігурант причетний до незаконного обігу наркотиків.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

“Інцидент стався на березі річки Бистриця-Солотвинська, поблизу вулиці Набережна. Побачивши поліцейських, фігурант почав помітно нервувати. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили в його сумці згортки із ймовірно забороненими речовинами. На місце одразу скерували слідчо-оперативну групу Івано-Франківського РУП. У результаті огляду правоохоронці виявили та вилучили 18 згортків, обгорнутих ізоляційною стрічкою. Згідно з висновком експерта, у згортках містився наркотичний засіб – “канабіс”, – йдеться у дописі.

Також поліцейські провели обшук за місцем приживання чоловіка, де виявили заборонені речовини, пакувальне обладнання та інші речові докази, що свідчать про протиправну діяльність.

Встановлено, що фігурант зберігав наркотики з метою збуту шляхом «закладок».

Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі уже оголосили йому про підозру за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під ватрою.