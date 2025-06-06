На Дніпропетровщині помер захисник з Прикарпаття Юрчишин Василь

Знову скорботна звістка сколихнула Калуську громаду. Стало відомо про смерть захисника Юрчишина Василя , 1974 року народження.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.
На захист України Герой став у травні 2024 року. Служив водієм господарчого відділення, взводу матеріального забезпечення, мотопіхотного батальйону однієї з військових частин, повідомляє
“На превеликий жаль, серце нашого Захисника зупинилося 05 червня 2025 року на Дніпропетровщині.
Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам померлого Воїна.
Низький уклін Герою за жертовний подвиг в імʼя вільної України”, – йдеться у дописі.
Вічна памʼять та слава Героєві Василеві Юрчишину.