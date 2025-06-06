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На Дніпропетровщині помер захисник з Прикарпаття Юрчишин Василь

Автор: Оксана Марушкевич
06/06/2025 21:48
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Знову скорботна звістка сколихнула Калуську громаду. Стало відомо про смерть захисника Юрчишина Василя , 1974 року народження.

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 Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

На захист України Герой став у травні 2024 року. Служив водієм господарчого відділення, взводу матеріального забезпечення, мотопіхотного батальйону однієї з військових частин, повідомляє

“На превеликий жаль, серце нашого Захисника зупинилося 05 червня 2025 року на Дніпропетровщині.

Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам померлого Воїна.

Низький уклін Герою за жертовний подвиг в імʼя вільної України”, – йдеться у дописі.

Вічна памʼять та слава Героєві Василеві Юрчишину.