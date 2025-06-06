На Прикарпатті створюють резиденцію для митців та військових у селі з трьома жителями

На Прикарпатті у селі Озерце, де проживають троє людей, створюють творчу резиденцію для митців та військових.

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Про це Укрінформу розповів голова Дубовецької територіальної громади Павло Андрусяк.

«В Озерці залишаються проживати троє людей. Там на базі колишнього будинку культури будемо створювати творчу резиденцію. Тут ми говоримо не лише про творчі ініціативи, але й про майбутню реабілітацію військових. Нині головне завдання – перекрити дах і поставити конструкції вікон та дверей, аби приміщення не руйнувалось. Роботи починаємо за кошти громади. Шукаємо партнерів. Концепція – зберегти автентику самого приміщення», – запевняє Андрусяк.

За його словами, йдеться про польську будівлю в Озерці, в якій раніше була школа та будинок культури. Тут планують облаштувати залу для навчання, майстер-класів та семінарів.

Їхніх гостей, а це – митців та військових, громада буде просити взяти на утримання власників житла в Озерці. Вони, каже Павло Андрусяк, живуть в інших містах і селах, а хати залишаються порожніми.

«Ми покладаємо надію на те, що більш організована поява людей підштовхне місцевих власників будівель трішки інвестувати у власні хати з можливістю прийняти приїжджих на день-два. Викуповувати в них житло і інвестувати – не на часі через війну. А ось створювати якірні інвестиції сьогодні є сенс. Не потрібно відразу робити євроремонти, а просто відновити хати і люди приїдуть. Адже це місце – для творіння. Там тиша і навіть мобільного зв’язку немає», – констатує Андрусяк.

Він зауважив, що творча резиденція в Озерці працюватиме не лише влітку, але й упродовж року. Для цього вже міркують над встановленням опалення та її технічного забезпечення.

Село Озерце – найменше із 15 сіл Дубовецької сільської громади. Торік офіційно там проживали 11 людей, а реально – троє. З усіх зручностей в Озерці – лише електроенергія.