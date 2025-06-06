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На в’їзді в Отинію Peugeot зіткнувся з Citroën

Автор: Оксана Марушкевич
06/06/2025 22:44
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Шостого червня на в’їзді в селище Отинія, що на Коломийщині, Peugeot на перехресті обганяючи Citroën зіткнувся з ним. Через що останній перекинувся в кювет.

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Про це “Галці” повідомили в обласній швидкій та патрульній поліції.

Зі слів очевидців Citroën рухався в сторону Івано-Франківська, здійснював лівий поворот в село Ворона, в той час, як Peugeot їхав ззаду, обганяв три авто та “догнавши” Citroën, на перехресті, зіткнувся з ним. Через що той злетів у кювет з повним перевертанням.

61-річному водію Citroën стало погано. Його госпіталізували до Коломийської центральної районної лікарні.

Очевидці повідомили деталі аварії:

“Сітроен рухався в сторону Івано-Франківська, здійснював лівий поворот в село Ворона.

Пежо їхав ззаду, обганяв три авто та “догнав” Сітроена на перехресті, через що він злетів у кювет з повним перевертанням. 61-річного водія Сітроена забрали у лікарню”.