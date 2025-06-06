У Калуші відбудеться виставка колекції монет Бориса Первака

Комунальний заклад «Музейно-виставковий центр» Калуської міської ради запрошує калушан і гостей міста відвідати відкриття виставки колекції монет Бориса Первака (батька полеглого Героя Ярослава Первака).
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Пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.
Під час заходу буде здійснюватися благодійний збір коштів на ЗСУ.
Подія відбудеться у вівторок, 10 червня, о 18:00 у Виставковій залі (вул. Дзвонарська, 5).
Виставка триватиме лише дві години! З 18:00 до 20:00.