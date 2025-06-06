Трамп обурений ударами України по рф та обговорює припинення підтримки Києва – ЗМI

Дронова атака України по російських військових об’єктах викликала обурення президента США Дональда Трампа. Після українських ударів у Білому домі знову загострились дискусії про те, чи варто надалі надавати Україні військову та фінансову підтримку.

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Про це повідомляє The Atlantic.

За словами джерел у адміністрації, Трамп знову висловив невдоволення діями Володимира Зеленського, назвавши його «гарячою головою» і звинувативши у зриві мирного процесу. Президент США нібито роздратований тим, що Київ не попередив Вашингтон про підготовку атаки, яка вдарила по російських військових аеродромах і завдала, за попередніми оцінками, збитків на мільярди доларів.

У Білому домі тривають дискусії щодо подальших дій США. Як повідомляють джерела, після українського удару у Вашингтоні активізувались обговорення щодо подальшої доцільності надання військової та фінансової підтримки Києву. Трамп також висловив сумнів щодо доцільності тристороннього саміту з путіним і Зеленським, який раніше розглядався як шлях до завершення війни.

Своє обурення діями України висловили також ключові союзники Трампа. Наприклад, Стів Беннон порівняв атаку з «Перл-Гарбором» і заявив, що вона зірвала можливі перемовини. Водночас представник Трампа з питань України Кіт Келлог попередив, що удари по елементах ядерної інфраструктури росії можуть мати серйозні наслідки.