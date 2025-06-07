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ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та чимало ворожої техніки
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ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та чимало ворожої техніки

Автор: Петро Якимчук
07/06/2025 08:42
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Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.25, передає Правда ІФ

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 995030 (+1120) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10904 (+15) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22737 (+52) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28850 (+56) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1410 (+4) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1181 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 337 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 39493 (+300),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3308 (+37),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 51079 (+166) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3908 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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