ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та чимало ворожої техніки

Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.25, передає Правда ІФ
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 995030 (+1120) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10904 (+15) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22737 (+52) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 28850 (+56) од,
- РСЗВ / MLRS – 1410 (+4) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1181 (+1) од,
- літаків / aircraft – 413 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 337 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 39493 (+300),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3308 (+37),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 51079 (+166) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3908 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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