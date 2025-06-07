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Якою буде погода на Прикарпатті 7-8 червня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті 7-8 червня

Автор: Петро Якимчук
07/06/2025 09:35
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7-8 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

В Івано-Франківську та області вночі прогнозують 13-18°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-33° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 11-16°, вдень — 20-25° тепла.

Вітер — південно-західний, 7-12 метрів за секунду.