У Бурштині поховають ветерана війни з Франківська Ярополка Янечка

6 червня 2025 року в Бурштині на міському кладовищі поховають ветерана Збройних сил України Ярополка Янечка. Він помер в одній з міських лікарень в Івано-Франківську.

Про це розповів заступник голови Бурштинської міської ради Іван Драгун, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

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З його слів, Ярополк Янечко жив в Івано-Франківську. У лавах Збройних сил України служив з березня 2022 року. У березні 2025 його демобілізували за станом здоров’я.

“Ярополк Янечко помер 4 червня 2025 року в лікарні. Його рідні звернулися до Бурштинської міської ради з проханням дозволити поховати військовослужбовця на міському кладовищі”, — сказав Іван Драгун.

6 червня о 14:00 в Бурштині почнеться чин похорону Ярополка Янечка