Прикарпатські вогнеборці врятували на пожежі жінку

На пожежі вогнеборці врятували жінку

6 червня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селищі Вигода, Калуського району сталася пожежа у квартирі, розташованій на 4 поверсі 5-поверхового житлового будинку, передає Правда ІФ з посиланням на ДСНС області

Із сусідньої квартири, під час ліквідації пожежі речей домашнього вжитку, рятувальники врятували жінку 1949 року народження, яку передали працівники екстреної медичної допомоги.

Причина виникнення пожежі та всі обставини події встановлюються.