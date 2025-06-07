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Прикарпатські вогнеборці врятували на пожежі жінку
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські вогнеборці врятували на пожежі жінку

Автор: Петро Якимчук
07/06/2025 11:20
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На пожежі вогнеборці врятували жінку

6 червня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селищі Вигода, Калуського району сталася пожежа у квартирі, розташованій на 4 поверсі 5-поверхового житлового будинку, передає Правда ІФ з посиланням на ДСНС області

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Із сусідньої квартири, під час ліквідації пожежі речей домашнього вжитку, рятувальники врятували жінку 1949 року народження, яку передали працівники екстреної медичної допомоги.

Причина виникнення пожежі та всі обставини події встановлюються.