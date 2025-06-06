Жителька Долини звинувачує лікарів у смерті свого немовляти

Жителька Долини, що на Івано-Франківщині, Зоряна Павлик звинувачує лікарів Долинської багатопрофільної лікарні у тому, що через неналежне виконання своїх обов’язків вони допустили смерть її ще ненародженої дитини.

З такою заявою жінка звернулася до поліції. Дитину Зоряна Павлик втратила 5 травня 2025 року. Тоді вона була на 38 тижні вагітності. У той день у жінки почалася кровотеча, однак, з її слів, після обстеження лікарі повідомили, що загрози для маляти немає. Ввечері серцебиття дитини вже не прослуховувалося. Зоряну Павлик прооперували й повідомили причину смерті немовляти — внутрішньоутробна асфіксія.

Як Зоряна Павлик переживає втрату, що кажуть медики та поліція щодо цього інциденту — у матеріалі Суспільного.

5 травня 2025 року 30-річна Зоряна Павлик на 38 тижні вагітності втратила ще ненароджену дитину. За її словами, причиною смерті стала байдужість лікарів Долинської багатопрофільної лікарні.

Зоряна Павлик тримає речі своєї ще ненародженої донечки. Суспільне Івано-Франківськ

“5 травня я прийшла на плановий огляд до своєї лікарки Жанни Різень. Вона мені зробила КТГ швиденько, бо я мала йти на ультразвукове дослідження. На ньому мені сказали, що все добре. Я повернулася до своєї лікарки, аби вона мені поміряла тиск. В мене був 155/100. Виписала таблетки й сказала, щоб я випила і передзвонила їй. І все. В мене сталася вдома кровотеча”, — говорить Зоряна Павлик.

Результати ультразвукового дослідження, яке зробили Зоряні Павлик 5 травня 2025 року. Надала Суспільному Зоряна Павлик

Тоді жінка знову поїхала до Долинської багатопрофільної лікарні. Там її оглянув завідувач відділення, продовжує Зоряна Павлик.

“Я сказала йому, що погано чую рухи дитини. Мене поклали на крісло, оглянули. Завідувач відділення сказав, що нічого такого не бачив, загрози немає, що то так відреагувала шийка, і все так має бути. Я пішла ще на УЗД, то лікарка сказала, що все нормально. Думаю, якби о 13:00 мене прооперували, коли в мене сталася сильна кровотеча, то дитину ще б врятували”, — каже жінка.

Зоряна Павлик тримає речі своєї ненародженої донечки. Суспільне Івано-Франківськ

Після обстежень Зоряну Павлик госпіталізували для подальшого спостереження.

“Коли прийшла увечері моя свекруха, то побачила, що мені погано, й одразу пішла до чергової лікарки, аби сказати, щоб та мене оглянула. Чергова лікарка сказала: “Підіть, заспокойте, бо вона, напевно, нервується перед пологами. Приблизно о 22:00 мені знову стало погано, ще гірше. І свекруха знову йшла до неї просити, щоб мене оглянула. Мене відправили на КТГ, УЗД, але серцебиття дитини вже не було чутно”, — розповідає Зоряна Павлик.

За словами жінки, приблизно о 23:00 її прооперували. У медичній виписці вказали причину смерті новонародженої дитини — внутрішньоутробна асфіксія.

“Дівчинка мала 2,5 кілограма, 47 сантиметрів. Усі казали, що вона не буде великою. Ми це розуміли. Але дуже гарна дитина, мені її показали. На той момент я не могла ні встати — нічого. Я просто лежала. То вже мої родичі допомагали поховати. Але я була в неї на цвинтарі”, — каже породілля.

Жителька Долини Зоряна Павлик, яка втратила дитину. Суспільне Івано-Франківськ

Зоряну Павлик підтримує вся її родина, особливо 9-річна донька.

“Моя старша донька дуже хотіла і чекала на свою сестричку. Дуже її любила, завжди цьомала. Гладила мій животик, називала Міланкою і казала: “Я завжди буду з тобою бавитися, буду ділитися своїми іграшками. Чоловік говорить, що я кожен день плачу. Я відповідаю: “Не можу не плакати. Ціле життя буду плакати. Замість того, щоб ходити до неї, купувати іграшки, я йду на цвинтар”, — каже жінка.

Відтак 9 травня 2025 року жінка звернулася до правоохоронців.

Повзунки ненародженої дитини Зоряни Павлик. Суспільне Івано-Франківськ

Речниця поліції в області Тетяна Іванюк розповіла, що за фактом смерті дитини слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції в Долині призначили проведення комісійної судово-медичної експертизи.

Генеральна директорка Долинської багатопрофільної лікарні Ольга Ільчишин сказала, що не може коментувати ситуацію, оскільки триває досудове розслідування та відкрите кримінальне провадження.

Лікарка Жанна Різень, яка вела вагітність жінки, теж відмовилася від коментарів.