В Івано-Франківську з 15 червня стартує другий етап реєстрації у садочки

З 15 червня розпочинається другий етап реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти в Івано-Франківську. Він передбачає добір на вільні місця у садочках, які не заповнили всі групи під час першого етапу реєстрації.

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Про це, повідомила директорка департаменту освіти Вікторія Дротянко, пишуть Версії.

«Наразі у нас відбувся тільки перший етап реєстрації, адже ми завжди добираємо на вільні місця — там, де вони є», — зазначає директорка департаменту освіти Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко.

За її словами, перший етап тривав до 31 травня включно, і батьки могли подати заявки одразу в три дитячі садки. Через це остаточна кількість зарахованих дітей ще невідома.

«Є заклади, де ще залишились заяви в три різні садки. Тому зараз стовідсотково сказати, скільки дітей буде і які саме заклади вже повністю укомплектовані — неможливо. Саме тому ми відкриваємо другий етап реєстрації з 15 червня», — пояснює Вікторія Дротянко.

Також Дротянко нагадала, що у разі виникнення питань щодо реєстрації, можна звертатися до дошкільного відділу департаменту освіти за телефоном: 78 36 03.

Як відбувається набір у школи?

У школах міста частина закладів вже завершила набір до перших класів. Повністю укомплектовані такі заклади, як :

школа №9,

школа №26,

ліцей №5,

ліцей №23.

«Вони вже набрали дітей до перших класів. Загалом ми очікуємо, що цього року до школи піде близько 2479 першокласників», — повідомила директорка департаменту.

Водночас з 15 червня у школах також розпочнеться добір на вільні місця у тих закладах, де ще є можливість доєднатися.

Як працюють садочки влітку?

З настанням літа чимало батьків шукають можливість прилаштувати дітей до чергових садочків, які працюють під час канікул. Цьогоріч у Івано-Франківську діють вісім чергових дитсадків — у кожному мікрорайоні міста.

«Чергові дитячі садочки організовані для батьків, які працюють і не мають змоги забезпечити догляд за дитиною влітку», — наголошує Вікторія Дротянко. «Щоб дитина відвідувала садочок у літній період, достатньо було повідомити про це керівника закладу і принести довідку з місця роботи, яка підтверджує, що ви не перебуваєте у відпустці».

Якщо дитсадок, який відвідує дитина, не є черговим, її можуть перевести до іншого — за письмовою заявою батьків.

«Така практика з черговими садками була запроваджена після повномасштабного вторгнення. Місто працює цілодобово, і ми повинні забезпечити батькам можливість працювати, не переймаючись за безпеку й догляд дітей», — підкреслює очільниця департаменту освіти.

Батькам радять не зволікати й завчасно подбати про місце для дитини у садочку чи школі. Реєстрація триває як для дошкільнят, так і для майбутніх першокласників — з 15 червня.

Для реєстрації в дитячі садочки батькам необхідно буде відвідати окремий портал за адресою

https://sadok.bloqly.com/#/, де вони зможуть подати необхідні дані про дитину та обрати бажаний садочок.

Система електронної реєстрації передбачає отримання підтвердження про успішну реєстрацію на вказану батьками електронну пошту, що забезпечить надійне підтвердження факту подання заяви та дозволить відстежувати статус заявки на зарахування.

Для отримання детальнішої інформації щодо процедури реєстрації та особливостей територіального розподілу (території обслуговування шкіл) батькам рекомендовано відвідати офіційні сторінки відповідних закладів освіти у соціальних мережах, де буде розміщено всю необхідну інформацію.

Впровадження системи електронної реєстрації є важливим кроком у цифровізації освітніх процесів міста та відповідає сучасним тенденціям до створення зручних електронних сервісів для громадян.