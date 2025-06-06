На Прикарпатті у селі, де проживають троє людей, створюють Творчу резиденцію для митців та військових

На Прикарпатті у селі Озерце, де проживають троє людей, створюють Творчу резиденцію для митців та військових.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова Дубовецької територіальної громади Павло Андрусяк.

«В Озерці залишаються проживати троє людей. Там на базі колишнього будинку культури будемо створювати Творчу резиденцію. Тут ми говоримо не лише про творчі ініціативи, але й про майбутню реабілітацію військових. Нині головне завдання – перекрити дах і поставити конструкції вікон та дверей, аби приміщення не руйнувалось. Роботи починаємо за кошти громади. Шукаємо партнерів. Концепція – зберегти автентику самого приміщення», – запевняє Андрусяк.

За його словами, йдеться про польську будівлю в Озерці, в якій раніше була школа та будинок культури. Тут планують облаштувати залу для навчання, майстер-класів та семінарів. Їхніх гостей, а це – митців та військових, громада буде просити взяти на утримання власників житла в Озерці. Вони, каже Павло Андрусяк, живуть у інших містах і селах, а хати залишаються порожніми.