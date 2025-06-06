На Прикарпатті судили реєстратора, який змінив межі ділянки у Поляниці без відома власниці

Івано-Франківський міський суд 30 травня виніс вирок уродженцю Житомирщини, державному кадастровому реєстратору.

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Як ідеться у вироці суду, він, без відома власниці, створив та підписав фальшиву заяву про внесення змін до координат її земельної ділянки.

Використовуючи свій доступ до Державного земельного кадастру, він несанкціоновано вніс зміни в систему на основі підробленого документа. Це сталося 23 серпня 2022 року. За кілька місяців до того його призначили державним кадастровим реєстратором в головному управлінні Держгеокадастру в Івано-Франківській області.

Ділянка потерпілої розташована у селі Поляниця Надвірнянського району.

Свої дії він пояснив тим, що помилка виникла через зміну систем координат та звернення сусідки потерпілої, однак офіційного звернення від самої власниці не було.

Потерпіла жінка повідомила, що реєстратор змінив координати поворотних точок меж її земельної ділянки рівно на таку площу, яка відповідала судовому спору у цивільній справі щодо усунення перешкод у користуванні цією земельною ділянкою. Також потерпіла повідомила, що зверталась із позовною заявою до адміністративного суду про визнання дій державного кадастрового реєстратора протиправними.

Порушення державного кадастрового реєстратора полягали у підробці офіційного документа, несанкціонованій зміні даних у державному реєстрі, порушенні посадових обов’язків.

Суд визнав вину чоловіка. Йому призначили штраф – 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн.