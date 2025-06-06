Як у Франківську захищають дітей, які постраждали від насильства

Служба у справах дітей Івано-Франківської міської ради захищає права дітей та реалізує державні програми підтримки.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Вона представляє інтереси дітей у судах, займається питаннями усиновлення, опіки та піклування, а також розв’язує спори між батьками щодо спілкування з дитиною та визначення місця її проживання. Крім того, служба захищає житлові права дітей.
Журналістка Фіртки поспілкувалася з керівницею служби Іриною Рохман, щоб дізнатися, які заходи вживають для захисту прав дітей, які постраждали від насильства або травматичних подій.
Ірина Рохман розповіла, що на обліку служби є діти, які стали жертвами або свідками насильства.
«Якщо між батьками виникають суперечки чи навіть бійки, і діти стають свідками цих конфліктів — це вже підстава звертатися до служби у справах дітей.
Тобто працюємо не лише з випадками, коли діти потерпають безпосередньо, а й тоді, коли вони є свідками насильства в сім’ї», — пояснює Рохман.
Посадовиця також додає, що комунальний заклад «Міський центр соціальних служб» Івано-Франківської міської ради проводить роботу з кривдниками відповідно до своїх програм, а служба у справах дітей опікується дітьми.
«Були випадки, коли дитину, яка зазнала насильства, влаштовували у патронатну сім’ю. Після проведеної роботи, коли кривдник пройшов реабілітацію, сім’ї вдавалося налагодити стосунки.
Ми ретельно слідкуємо за такими ситуаціями та контролюємо їх розвиток», — додає керівниця служби.