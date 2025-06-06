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Як у Франківську захищають дітей, які постраждали від насильства
Диван на коліщатках в темній вітальні

Як у Франківську захищають дітей, які постраждали від насильства

Автор: Олег Мамчур
06/06/2025 18:22
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ДІМ РІА
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Служба у справах дітей Івано-Франківської міської ради захищає права дітей та реалізує державні програми підтримки.

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Вона представляє інтереси дітей у судах, займається питаннями усиновлення, опіки та піклування, а також розв’язує спори між батьками щодо спілкування з дитиною та визначення місця її проживання. Крім того, служба захищає житлові права дітей.

Журналістка Фіртки поспілкувалася з керівницею служби Іриною Рохман, щоб дізнатися, які заходи вживають для захисту прав дітей, які постраждали від насильства або травматичних подій.

Ірина Рохман розповіла, що на обліку служби є діти, які стали жертвами або свідками насильства.

«Якщо між батьками виникають суперечки чи навіть бійки, і діти стають свідками цих конфліктів — це вже підстава звертатися до служби у справах дітей.

Тобто працюємо не лише з випадками, коли діти потерпають безпосередньо, а й тоді, коли вони є свідками насильства в сім’ї», — пояснює Рохман.

Посадовиця також додає, що комунальний заклад «Міський центр соціальних служб» Івано-Франківської міської ради проводить роботу з кривдниками відповідно до своїх програм, а служба у справах дітей опікується дітьми.

«Були випадки, коли дитину, яка зазнала насильства, влаштовували у патронатну сім’ю. Після проведеної роботи, коли кривдник пройшов реабілітацію, сім’ї вдавалося налагодити стосунки.

Ми ретельно слідкуємо за такими ситуаціями та контролюємо їх розвиток», — додає керівниця служби.