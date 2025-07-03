Фронтмен гурту “Без Обмежень” заручився

Фронтмен гурту “Без Обмежень” Сергій Танчинець та його дівчина, піарниця Юліана Корецька заручилися. Пише Табло ID.

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Радісною новиною вони поділилися в Instagram, де новоспечена наречена продемонструвала обручку на підмізинному пальці.

Юліана отримала від коханого пропозицію, кублучку та букет півоній

“Мільйони мільярдів “так””, – запевнила Юліана.

24-річна обраниця музиканта сказала йому “мільйони мільярдів “так””

Для 43-річного Сергія це буде другий шлюб

Нагадаємо, в березні Корецька зізналася, що вони з обранцем уже придумали імена своїм майбутнім спільним дітям.

Як відомо, від першого шлюбу, який тривав 15 років, у артиста вже є донька Анастасія й син Лук’ян. Вони зі своєю мамою Ганною тепер мешкають у Японії. Про стосунки Танчинця з Корецькою стало відомо навесні 2024-го року.

Нагадаємо Активіст Сергій Стерненко заручився