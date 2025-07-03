У Долинській лікарні спростували інформацію про закриття денного стаціонару

У інтернеті шириться інформація про роботу Долинської багатопрофільної лікарні. Керівництво медзакладу наголосило, що їхній денний стаціонар працює у звичайному режимі.

Про повідомляє КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»

Медики зазначили про активізацію анонімних джерел, які поширюють неправдиву інформацію в інтернеті. Лікарня закликала кожного бути уважним і критичним до будь-яких “новин” з неофіційних джерел. Правдиву інформацію про роботу закладу можна знайти лише на офіційному сайті та в соціальних мережах лікарні.

Керівництво наголосило, що денний стаціонар продовжує працювати у звичайному режимі:

“Це не місце для “прокапування”, а заклад для призначення та проведення доказового лікування. Кожен пацієнт отримує схему терапії, яку призначає і контролює лікар”.

Медики подякували пацієнтам за підтримку, довіру й розуміння. Вони закликали не піддаватися пропаганді та зберігати єдність.