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У Долинській лікарні спростували інформацію про закриття денного стаціонару

Автор: Оксана Марушкевич
03/07/2025 15:40
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У інтернеті шириться інформація про роботу Долинської багатопрофільної лікарні. Керівництво медзакладу наголосило, що їхній денний стаціонар працює у звичайному режимі.

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Про повідомляє КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»

Медики зазначили про активізацію анонімних джерел, які поширюють неправдиву інформацію в інтернеті. Лікарня закликала кожного бути уважним і критичним до будь-яких “новин” з неофіційних джерел. Правдиву інформацію про роботу закладу можна знайти лише на офіційному сайті та в соціальних мережах лікарні.

Керівництво наголосило, що денний стаціонар продовжує працювати у звичайному режимі:

“Це не місце для “прокапування”, а заклад для призначення та проведення доказового лікування. Кожен пацієнт отримує схему терапії, яку призначає і контролює лікар”.

Медики подякували пацієнтам за підтримку, довіру й розуміння. Вони закликали не піддаватися пропаганді та зберігати єдність.