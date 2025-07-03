З Івано-Франківська військовим передадуть 32 автомобілі

З Івано-Франківська продовжують передавати допомогу на фронт для захисників.

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Про це міський голова Руслан Марцінків розповів під час традиційного відеовключення, пише Фіртка.

Зі слів мера, з міського бюджету за програмою «Бюджет участі» передали 56 пультів для керування FPV-дронами для бійців 427 окремого полку безпілотних систем «Рарог».

«Ми стараємося щоденно щось передавати нашим військовим, допомагати — це пріоритет для нас і для нашої громади», — зазначив міський голова.

Також у п’ятницю, четвертого липня, планують передати 32 автомобілі для різних військових частин за підтримки естонських партнерів. Міський голова подякував міжнародним друзям за допомогу та підтримку.