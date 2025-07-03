З Івано-Франківська військовим передадуть 32 автомобілі

З Івано-Франківська продовжують передавати допомогу на фронт для захисників.
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Про це міський голова Руслан Марцінків розповів під час традиційного відеовключення, пише Фіртка.
Зі слів мера, з міського бюджету за програмою «Бюджет участі» передали 56 пультів для керування FPV-дронами для бійців 427 окремого полку безпілотних систем «Рарог».
«Ми стараємося щоденно щось передавати нашим військовим, допомагати — це пріоритет для нас і для нашої громади», — зазначив міський голова.
Також у п’ятницю, четвертого липня, планують передати 32 автомобілі для різних військових частин за підтримки естонських партнерів. Міський голова подякував міжнародним друзям за допомогу та підтримку.
«Передамо автомбілі для різних військових частин. Дякуємо естонським друзям, дякуємо всім партнерам, які підтримують наших військових», — сказав мер.