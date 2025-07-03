Санта Дімопулос показала свій розкішний відпочинок з донькою в Італії

Колишня співачка, блогерка та коучка Санта Дімопулос на відпочинку в Італії назнімала пляжного фотоконтенту зі своєю донькою Софою від ексчоловіка Ігоря Кучеренка. Пише Табло ID.

Санта з донею обрали для відпочинку італійський Форте-дей-Мармі.





Дімопулос у Instagram регулярно показує як свої тренування, так і їхній вражаючий результат у купальниках

Як пожартувала Санта в підписі, таким фото Instagram віддає перевагу перед її найглибшими думками.

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