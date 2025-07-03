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Санта Дімопулос показала свій розкішний відпочинок з донькою в Італії
Диван на коліщатках в темній вітальні

Санта Дімопулос показала свій розкішний відпочинок з донькою в Італії

Автор: Орися Корчун
03/07/2025 16:45
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Колишня співачка, блогерка та коучка Санта Дімопулос на відпочинку в Італії назнімала пляжного фотоконтенту зі своєю донькою Софою від ексчоловіка Ігоря Кучеренка. Пише Табло ID.

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Санта з донею обрали для відпочинку італійський Форте-дей-Мармі.

Санта Дімопулос і її дочка
Фігура Дімопулос

Дімопулос у Instagram регулярно показує як свої тренування, так і їхній вражаючий результат у купальниках

Як пожартувала Санта в підписі, таким фото Instagram віддає перевагу перед її найглибшими думками.

Донька Дімопулос від колишнього чоловіка

нагадаємо, Люксові автівки, тир і пляж: Санта Дімопулос показала свій відпочинок з сином в Дубаї