Санта Дімопулос показала свій розкішний відпочинок з донькою в Італії

Колишня співачка, блогерка та коучка Санта Дімопулос на відпочинку в Італії назнімала пляжного фотоконтенту зі своєю донькою Софою від ексчоловіка Ігоря Кучеренка. Пише Табло ID.
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Санта з донею обрали для відпочинку італійський Форте-дей-Мармі.
Дімопулос у Instagram регулярно показує як свої тренування, так і їхній вражаючий результат у купальниках
Як пожартувала Санта в підписі, таким фото Instagram віддає перевагу перед її найглибшими думками.
нагадаємо, Люксові автівки, тир і пляж: Санта Дімопулос показала свій відпочинок з сином в Дубаї