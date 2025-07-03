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У Галичі знайшли богослужебну книгу для священнослужителів Літургікон 1759 року. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
03/07/2025 17:17
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У Національному заповіднику “Давній Галич” знаходиться Літургікон 1759 року, який входив до колекції богослужбових книг церкви Святого Івана Богослова села Дорогів Галицької громади.

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Про це повідомляє Національний заповідник “Давній Галич”, пише Галка.

Літургікон або Служебник – богослужебна книга для священнослужителів православної церкви з текстами релігійних відправ на кожен день згідно з порядком їх проведення і церковним календарем.

Містить три літургії: святих Василія Великого, Івана Золотоустого і літургію передосвячених дарів, а також священичі, вечірні й ранкові дияконські молитви і причастя.

Видання належить Львівському Успенському братству й було надруковане за благословенням кир Пилипа-Феліціана Володковича, прототронія і помічника митрополії Київської, Галицької та всієї Русі, а також кир Лева Шептицького – єпископа Львівського, Галицького і Кам’янець-Подільського. Від 3 вересня 1757 року.

Характеристики книги:

  • Рік видання: 1759;
  • Друкарня: Львівське Успенське братство;
  • Графіка: Іван Филипович;
  • Розмір: 32 × 20,5 см;
  • Матеріал: папір, форзаци замінені;
  • Стан збереження: задовільний, відсутня титульна сторінка;
  • Оправа: дерев’яна, обтягнена шкірою, із залишками металевих застібок; на звороті — сліди позолоти.

Особливі позначки в книзі:

  • На сторінках 1–9 – запис від 23 квітня 1764 року про дарування книги ієреєм Андрієм Мосчаном, пресвітером храму Різдва Пресвятої Богородиці в селі Куп… (неповна назва), за 30 золотих;
  • На сторінці 11 – позначення про належність книги до церкви села Сільце (нині смт Войнилів) від 1843 року.
    Закреслення в текстах після 1946 року;
  • На сторінці 96 – пом’янник із 13 іменами померлих і 19 записами за здоров’я родини, ймовірно, місцевого пароха з першої половини ХХ ст.
Сторінка старовинного церковного тексту на українській мові.
Старовинний рукописний церковний текст XVIII століття.
Сторінка стародавньої релігійної книги з ілюстрацією
Гравюра святого у релігійній книзі, ангел унизу.
Старовинна книга з релігійною ілюстрацією на обкладинці.
Старовинна ікона зі святими та архітектурою