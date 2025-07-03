У Галичі знайшли богослужебну книгу для священнослужителів Літургікон 1759 року. ФОТО

У Національному заповіднику “Давній Галич” знаходиться Літургікон 1759 року, який входив до колекції богослужбових книг церкви Святого Івана Богослова села Дорогів Галицької громади.

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Про це повідомляє Національний заповідник “Давній Галич”, пише Галка.

Літургікон або Служебник – богослужебна книга для священнослужителів православної церкви з текстами релігійних відправ на кожен день згідно з порядком їх проведення і церковним календарем.

Містить три літургії: святих Василія Великого, Івана Золотоустого і літургію передосвячених дарів, а також священичі, вечірні й ранкові дияконські молитви і причастя.

Видання належить Львівському Успенському братству й було надруковане за благословенням кир Пилипа-Феліціана Володковича, прототронія і помічника митрополії Київської, Галицької та всієї Русі, а також кир Лева Шептицького – єпископа Львівського, Галицького і Кам’янець-Подільського. Від 3 вересня 1757 року.

Характеристики книги:

Рік видання: 1759;

Друкарня: Львівське Успенське братство;

Графіка: Іван Филипович;

Розмір: 32 × 20,5 см;

Матеріал: папір, форзаци замінені;

Стан збереження: задовільний, відсутня титульна сторінка;

Оправа: дерев’яна, обтягнена шкірою, із залишками металевих застібок; на звороті — сліди позолоти.

Особливі позначки в книзі: