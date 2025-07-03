Калуська громада провела в останню дорогу полеглого воїна Мельника Назарія

26-річного молодшого сержанта Назарія Мельника поховали в рідному селі Ріп’янка

Третього липня Калуська громада у скорботі попрощалася із 26-річним Героєм – молодшим сержантом Назарієм Мельником, повідомляє Калуська міська рада.

Що відомо про захисника

Народився Назарій 9 червня 1999 року. Зростав доброю, чуйною, ввічливою та щирою дитиною. Навчався в Ріп’янській школі, пізніше закінчив Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

У 2021 році отримав червоний диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

Працював консультантом в магазині комп’ютерної техніки, згодом – в Івано-Франківській ГО «Кластер», де займався комп’ютерним програмуванням.

З початку повномасштабного вторгнення волонтерив.

У 2022 році вирішив поповнити ряди добровольців, і став на захист України. Проходив службу в 25- тій окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді. Після проходження навчання в Великобританії отримав військове звання «молодший сержант».

Брав участь в найгарячіших напрямках війни: Донецьк, Ізюм, Авдіївка, Покровськ

Нагороджений грамотами, нагрудними знаками «Завжди перші», «Кращий сержант військової частини», «Учасник бойових дій», почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України «За збереження життя» та «Сталевий хрест».

Назарій Мельник вірним і відданим сином своєї Батьківщини. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Обірвалося його молоде під час виконання військового обов’язку у бою за Україну в серпні 2024 року поблизу населеного пункту Карлівка Покровського району Донецької області під час евакуації поранених побратимів.