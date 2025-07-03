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Портрет солдата на тлі українського прапора.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська громада провела в останню дорогу полеглого воїна Мельника Назарія

Автор: Оксана Марушкевич
03/07/2025 17:30
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26-річного молодшого сержанта Назарія Мельника поховали в рідному селі Ріп’янка

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Третього липня Калуська громада у скорботі попрощалася із 26-річним Героєм – молодшим сержантом Назарієм Мельником, повідомляє Калуська міська рада.

Що відомо про захисника

Народився Назарій 9 червня 1999 року. Зростав доброю, чуйною, ввічливою та щирою дитиною. Навчався в Ріп’янській школі, пізніше закінчив Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

У 2021 році отримав червоний диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

Працював консультантом в магазині комп’ютерної техніки, згодом – в Івано-Франківській ГО «Кластер», де займався комп’ютерним програмуванням.

З початку повномасштабного вторгнення волонтерив.

У 2022 році вирішив поповнити ряди добровольців, і став на захист України. Проходив службу в 25- тій окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді. Після проходження навчання в Великобританії отримав військове звання «молодший сержант».

Брав участь в найгарячіших напрямках війни: Донецьк, Ізюм, Авдіївка, Покровськ

Нагороджений грамотами, нагрудними знаками «Завжди перші», «Кращий сержант військової частини», «Учасник бойових дій», почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України «За збереження життя» та «Сталевий хрест».

Назарій Мельник вірним і відданим сином своєї Батьківщини. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Обірвалося його молоде під час виконання військового обов’язку у бою за Україну в серпні 2024 року поблизу населеного пункту Карлівка Покровського району Донецької області під час евакуації поранених побратимів.

Герой загинув, захищаючи інших. Його подвиг завжди житиме у наших серцях, у пам’яті українського народу!

Низький уклін нашому Оборонцю за саможертовність в ім’я незалежності України!

Люди на похороні з українським прапором.
Похорон із церковною службою, люди в жалобі.
Люди йдуть дорогою, за ними авто з прапором.
Похоронна процесія з українським прапором і портретом
Діти на вулиці з прапорами та корзинами.
Процесія з портретом військового на вулиці.
Портрет військового в меморіальній експозиції з свічками.
Люди збираються на похорон з прапором України.
Церемонія поховання із прапором і натовпом людей.
Люди з прапором України на вулиці вдень.
Люди на заході з прапорами України на вулиці
Люди на похороні біля труни з прапором.
Група людей стоїть під деревами на заході.
Люди на похороні в приміщенні.
Фотографії воїнів біля відчинених дверей
Пам'ятна табличка на похоронному хресті військовослужбовця.
Люди на колінах під час заходу на вулиці.
Церковна церемонія з жовтими та синіми покривалами.
Люди вшанування з квітами на вулиці
Люди на колінах з квітами біля пам'ятника