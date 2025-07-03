Гедзьо Парк Легенд у Яремче щороку приймає до 100 тисяч відвідувачів

У центрі Яремче, поруч із водоспадом Пробій, вже другий рік поспіль працює «Гедзьо Парк Легенд». Це тематичний простір, де поєднаний світ гоббітів та карпатський колорит, фольклор, міфи і легенди та десятки унікальних локацій, натхненних фентезі-сюжетами.

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Версії побували в Гедзьо Парку в рамках престуру, організованого Івано-Франківським регіональним відділенням Асоціації міст України

Туризм — стратегічний напрямок розвитку громади

Голова Яремчанської громади Андрій Мироняк під час престуру акцентував увагу на пріоритетах розвитку, серед яких туризм посідає провідне місце. За його словами, основний акцент громада робить на створенні сучасних туристичних локацій.

«Ми бачимо основний напрямок розвитку – це туризм. І як я бачу цей розвиток – це будівництво локацій. Вони мають бути потужними, привабливими, такими, щоб люди хотіли приїжджати й залишатися. Перший приклад такої локації — це «Гедзьо»», — зазначив Андрій Мироняк.

Він додав, що парк одразу викликає захоплення в дітей і дорослих, бо він став простором, що формує нову культурну ідентичність регіону.

«Коли туди заходиш, у дітей очі розбігаються. Там хочеться бути, хочеться щось пробувати, будувати – це вже є культура», — підкреслив голова громади.

Також Мироняк навів приклад відкриття ресторану мережі McDonald’s у місті.

«Раніше ніхто не вірив, що у нас колись з’явиться McDonald’s. Але він побудувався. Це вже про новий рівень — у нас невелике місто, але ми маємо Макдональдс», — зауважив голова громади.

Завдяки розвиненій інфраструктурі, гостинності, сприятливим кліматичним і природним умовам, а також активній підтримці місцевої влади, туризм забезпечує стабільні надходження до бюджету.

«Особливо активно працює туристична галузь, яка генерує робочі місця й стабільні надходження до бюджетів усіх рівнів. Зокрема, за перший квартал 2025 року громада вже отримала понад 1 млн грн туристичного збору», – відмітив виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук.

Фентезі у серці Карпат

Тематичний парк «Гедзьо Парк Легенд» відкрився у Яремче у листопад 2023 року.

На території близько гектара розташовано понад 20 тематичних будиночків і фотозон для відвідувачів усіх вікових категорій.

Інфраструктура парку включає численні тематичні локації, серед яких особливе місце займають ельфійська печера, казкові будиночки різних персонажів, резиденція господаря парку Гедзьо Бурбеля, помешкання рибалки Борфея та грибника Дарміла, курничок Чей-Че, фурдел, тунель лісових ельфів, ставочок Жабокрила та багато інших автентичних локацій.

Центральною постаттю парку є Гедзьо Бурбель, навколо якого створено цілу легенду, що бере свій початок з давніх часів, коли в Підгірному краї пліч-о-пліч жили різні народи, включаючи гуцулів, гобітів, обінорців та народи Суніго під управлінням короля Сімбельріна VIII.

Головною помічницею Гедзьо в селищі Обінор є ельфійка Арвен Обрі, яку найчастіше можна побачити в парку під час проведення екскурсій. Також гості можуть зустріти інших чарівників, які готові розповісти про історію та особливості кожної локації.

Нещодавно на пагорбі відкрився будиночок вікінгів, тож можна завітати в гості до Барита та його сестри Фреї.

Гастрономічна складова парку представлена автентичним гобіт-пабом, де відвідувачі можуть скуштувати тематичні страви та напої, а також точкою на березі струмка Джунджик, де готуються страви на відкритому вогні за традиційними рецептами.

Величезна гойдалка у формі магічного кільця стала одним з найпопулярніших об’єктів для фотосесій. Також для яскравих світлин у парку пропонують магічні мантії, обладунки вікінгів, зокрема шолом, щит і меч, загартований блискавкою, та розподільчий капелюх.

Для любителів тваринного світу в парку функціонує міні-зоопарк з чорними овечками, кроликами та папугами, а також діє палац скарбів з крамничкою сувенірів, де можна придбати тематичні пам’ятки та подарунки.

Поєднання міфів і традицій

Концепція парку базується на поєднанні фентезійних сюжетів з автентичними карпатськими традиціями та фольклором. Як результат було створене унікальне культурно-розважальне середовище, де відвідувачі можуть зануритися у чарівний світ легенд та казкових персонажів.

За словами концептолога та дизайнера парку Олександра Алексєєнка, ідея створення тематичного простору виникла з прагнення об’єднати універсальні фентезійні мотиви з місцевими культурними особливостями та традиціями Карпатського регіону.

«Ми надихалися фентезійними сюжетами, але втілювали їх у карпатському стилі. Парк, що дарує вау-ефект — це точно про «Гедзьо Парк Легенд». У нашому парку цікаво і дорослим, і дітям, адже всі дорослі читали або дивилися історії з героями, яких ми відтворили», — розповів Олександр Алексєєнко.

Дизайнер парку детально пояснив концептуальну основу проєкту.

«Ідея і натхнення була взята з казок і книг про «Володаря перснів» і «Гобітів» та адаптована до карпатського стилю і фольклору. Наповнювали, старалися багато майстрів-декораторів різними цікавими локаціями. Також у нас є контактні тварини і будиночки різного плану, різних героїв, в яких відтворено їхній побут, характери і особливості життя», — розповів Олександр Алексєєнко.

Тематичні зони

Архітектурно-просторова організація парку передбачає розподіл території на декілька тематичних зон, кожна з яких має власну концептуальну спрямованість та функціональне призначення для різних категорій відвідувачів.

Одна з основних зон присвячена тваринництву та традиційному сільському побуту, де розташовані стилізовані будиночки, які за легендою належали місцевим вівчарям та особам, що займалися доглядом за худобою в давні часи.

Друга зона призначена для відпочинку та включає автентичний гобіт-паб, стилізований під місце зустріч мешканців казкового світу, де вони проводили час у товариських бесідах та культурних заходах.

Третя тематична зона являє собою вулицю ремісників, де відтворено традиційні майстерні, в яких місцеві умільці створювали різноманітні вироби.

Наприкінці 2024 року Гедзьо Парк розширився.

«Відкрилась нова зона з тематикою вікінгів, їхнім побутом і життям», – розповів Олександр Алєксєєнко.

Всі деталі створені з максимальною увагою до історичної та літературної достовірності та оформлені в стилістиці казкового містечка.

Олександр Алексєєнко підкреслив популярність парку серед різних категорій відвідувачів.

«Відвідувачів дуже багато! Багато дітей, сімей. Тому що в нашому парку цікаво всім, і дорослим, і дітям. Адже всі дорослі читали, дивились фільми, мультики з героями, яких ми витворювали тут. Ми намагалися відтворити оці емоції і переживання, коли ви знаходитесь умовно в казці», — наголосив дизайнер парку.

Розвиток інфраструктури парку продовжується. Вже незабаром планується відкриття додаткових локацій, зокрема карамельні, ресторану ельфів та підйомника.

Соціально відповідальний бізнес

Важливою складовою діяльності тематичного парку є реалізація соціальних ініціатив та програм підтримки різних категорій населення, особливо тих, хто потребує особливої уваги та турботи з боку суспільства.

Представниця адміністрації парку Іванна Богайчук розповіла про спеціальні пільгові програми, які діють у парку.

«Для дітей військовослужбовців, а також самих військових – вхід безкоштовний. Ми організовуємо спеціальні екскурсії для сімей військових, щоб вони могли відпочити й переключитися», — зазначила Іванна Богайчук.

Щодня тематичний парк приймає значну кількість дітей з місцевих та всеукраїнських таборів, багато з яких потребують особливої підтримки та уваги через різні життєві обставини. Для них організовуються безкоштовні екскурсії, аби дати можливості відчути радість, свободу та позитивні емоції.

«Впродовж року до нас приходить до 100 тисяч відвідувачів», – додала Іванна Богайчук.

Спеціальні програми та групові відвідування передбачені для дітей, які приїжджають не лише з Івано-Франківської області, а й з різних регіонів України.

Квитки та розташування

Тематичний парк «Гедзьо Парк Легенд» розташований поруч з відомим сувенірним ринком біля водоспаду Пробій.

Вхідний квиток у Гедзьо Парк Легенд для дорослих – 330 гривень, для дітей до 12 років – 280 гривень, пільговий – 280 гривень.