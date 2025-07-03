Одинадцять прикарпатських воїнів посмертно відзначили обласними нагородами

У Дзвиняцькій громаді вшанували пам’ять тих, хто віддав найдорожче – своє життя за Україну. На Алеї Героїв у Дзвинячі відбулася молебень за загиблими захисниками.

Пише Правда.іф з посиланням на Дзвиняцьку ОТГ.

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук та голова Дзвиняцької громади Ганна Вітюк вручили родинам одинадцяти загиблих Героїв медалі «За заслуги перед Прикарпаттям» (посмертно):

-ВОЛОДИМИРУ БЛИСКУНУ

-МИХАЙЛУ ЯВОРСЬКОМУ

-АНДРІЮ ГЕРИНУ

-ІВАНУ ГУТИЧУ

-РОМАНУ КИЦМЕНУ

-ВАСИЛЮ КРАСІЮ

-МИКОЛІ МАКСИМІВУ

-АНДРІЮ МАРИЧУ

-ВАСИЛЮ МИХАЙЛОВУ

-ТАРАСУ ПЕТРИШИНУ

-ТАРАСУ ВОЛОЧІЮ

“Це не просто нагороди – це символи нашої безмежної вдячності, нашої глибокої шани до подвигу кожного захисника. Це визнання того, що їхня самопожертва ніколи не буде забута!

Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю наших Воїнів. Вони були синами, батьками, чоловіками, братами, друзями. Вони мали свої мрії, плани, сподівання. Але коли Батьківщина покликала, вони без вагань стали на її захист. Їхня мужність, їхня самовідданість – це приклад для нас усіх. Вони боролися за кожен сантиметр нашої землі, за кожен промінь світла у нашому майбутньому”, – йдеться у дописі.