Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова

Буданов прокоментував слова Путіна про те, що «там, де ступає нога російського солдата, то наше». Пише Главком.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія вже активізувалася на фронті, і очікувати чогось нового наразі не варто. За його словами, це загострення може завершитися лише після мирних перемовин. Про це очільник ГУР сказав в ефірі програми «На лінії вогню».

Коментуючи слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що «там, де ступає нога російського солдата, то наше», Буданов зазначив, що, фактично, це відповідає дійсності: території, до яких заходять російські війська, опиняються під їхнім контролем: «А ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюся, що всі розуміють. І нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один – що потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК або чогось подібного. Інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені».

Очільник ГУР наголосив, що загострення на фронті вже почалося і триває. За його словами, воно може закінчитися «до часу завершення мирних переговорів».

Раніше російський диктатор вигадав, що РФ нібито «ніколи не ставила під сумнів» права українського народу на незалежність і суверенітет. Зокрема, він цинічно додав, що у РФ є «старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то – наше».

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