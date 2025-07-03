На Івано-Франківщині обмежили рух великовагового транспорту: яка причина

Значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище ніж +28°C призводить до руйнування покриття доріг.

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Повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф.

Тому у період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 10:00 до 22:00. Час обмеження може змінюватись, відповідно до температурного режиму.

Кого не стосуються ці обмеження?

Обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Для чого вводяться такі обмеження та скільки вони триватимуть?

Такі обмеження вводяться для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди, руйнується під вагою великовантажного автотранспорту, доки температура повітря більше ніж +28°С.

Просимо усіх водіїв вантажівок врахувати цю інформацію, коли плануєте маршрут руху.