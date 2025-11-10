Сьогодні Городенківська міська територіальна громада зустрічатиме скорботний кортеж із тілом полеглого захисника Романа Сарамаги, повідомляє Городенківська міська рада територіальної громади – Офіційна сторінка.

Зустріч героя

У понеділок, 10 листопада 2025р., об 11:00 годині просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у м.Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Сарамазі Роману Степановичу, який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди, йдеться у офіційному повідомлені на сторінці громади.

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.

Орієнтовно о 10:30 год. скорботний кортеж проїжджатиме селами Сороки і Чернятин.

Після зустрічі, орієнтовно в 11:40 годині кортеж прямуватиме через села Котиківка та Семаківці, просимо мешканців вище вказаних сіл вийти та гідно зустріти Героя.

Про чин похорону та церемонію прощання буде повідомлено додатково.