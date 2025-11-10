Одна за одною на Богородчанщину почали надходити сумні, страшні звістки про загибель відважних українських воїнів на війні, яку розв’язала росія, повідомляє читачів Слово народу.

Важкою ціною дається ціна — жити вільно.

У неділю, 09 листопада, велелюдно, на колінах зустріли на Алеї Героїв у Богородчанах ВАСИЛІВА РОМАНА.

ВАСИЛІВ РОМАН ЄВГЕНОВИЧ, командир відділення взводу забезпечення медичної роти 10-ї ОГШБ, старший сержант, захищав Вітчизну з перших днів ворожого нападу у лютому 2022 року і не раз витягував поранених побратимів з самого пекла. Під час виконання одного з таких завдань 05 листопада 2025 року Роман загинув біля с. Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області.

Гідно виконав свій обов'язок і став прикладом для кожного з нас. Подвиг Романа буде викарбуваний в пам'яті майбутніх поколінь! Вічна шана та слава. Честь навіки!, йдеться у дописі.

Чин похорону Героя ВАСИЛІВА РОМАНА відбудеться у понеділок, 10 листопада, об 11.00 годині в рідних Богородчанах.