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"Хвилина мовчання": У Франківську вшанували пам'ять загиблих воїнів ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Хвилина мовчання”: У Франківську вшанували пам’ять загиблих воїнів ФОТО

Автор: Петро Якимчук
23/07/2025 10:20
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Сьогодні, 23 липня, в Івано-Франківську о 9:00 на вокзалі десятки людей зібралися для того, щоб вшанувати памʼять полеглих воїнів.

До акції “Хвилина мовчання” долучилися родичі загиблих військовослужбовців, ветерани, громадські діячі та небайдужі іванофранківці, пише Правда ІФ

Протест захист держави з плакатами, поліцейський поруч
Хвилина мовчання у Івано-Франківську
Люди тримають плакати на акції протесту.
Вшанування полеглих воїнів у Франківську

Люди тримали плакати з написами:

  • Пам’ять об’єднує
  • Зупинись – пам’ять це дія
  • Вони не дочекались звільнення бо самі пішли звільняти
  • Ми зупиняємось о 9:00 щоб вшанувати хвилину мовчання
  • Зроби так, щоб війну не забули. Вшануй 9:00
  • Будьте гідними подвигів наших героїв, не журіться, будьте сміливими
  • Мовчання голос для тих, хто віддав життя за твоє завтра
  • Вшануй тих, чий дім у неволі
  • Пам’ятаємо, шануємо, діємо!
Плакат із повідомленням про хвилину мовчання о 9:00
Жінки з плакатами на захист держави
Протестний плакат з написом на картоні українською.
Людина тримає плакат з написом про війну.
Плакат з фото жінок і мотиваційними словами.
Люди тримають прапор з портретом військового героя.
Поліцейські спілкуються з людьми на вулиці
Акція протесту: жінка з собакою розмовляє з поліцією.
Протест зі знаками і прапорами України на вулиці
Люди виходять з автомобілів на жвавій вулиці.
Акція протесту на вулиці з автомобілями та плакатами
Люди з плакатами на вуличному протесті
Протест із плакатами про патріотизм на вулиці.
Люди на мирній акції з плакатами в Україні.
Люди на протесті з плакатами в Україні.
Жінка тримає плакат на акції протесту.
Мітинг із прапорами України на вулиці міста.
Вантажівка і автобус на дорозі в місті.
Жінка поруч з червоним автомобілем на вулиці
Люди на демонстрації з прапором України та плакатами.
Протест з українськими прапорами на вулиці міста.
Протестувальник тримає плакат із написом українською.
Люди тримають плакати на вулиці, протест акція.
Марш пам'яті на вулиці за мир та справедливість.
Двоє військових стоять на вулиці з білою тростиною.
Люди з плакатами на мирній акції вулицею.
Люди чекають на автобус на вулиці.
Люди з плакатами на мирному протесті
Люди на протесті з плакатами і прапором

Мусимо щодня вшановувати пам’ять про тиз, хто віддав життя за наше мирне небо

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