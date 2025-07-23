“Хвилина мовчання”: У Франківську вшанували пам’ять загиблих воїнів ФОТО

Сьогодні, 23 липня, в Івано-Франківську о 9:00 на вокзалі десятки людей зібралися для того, щоб вшанувати памʼять полеглих воїнів.
До акції “Хвилина мовчання” долучилися родичі загиблих військовослужбовців, ветерани, громадські діячі та небайдужі іванофранківці, пише Правда ІФ
Люди тримали плакати з написами:
- Пам’ять об’єднує
- Зупинись – пам’ять це дія
- Вони не дочекались звільнення бо самі пішли звільняти
- Ми зупиняємось о 9:00 щоб вшанувати хвилину мовчання
- Зроби так, щоб війну не забули. Вшануй 9:00
- Будьте гідними подвигів наших героїв, не журіться, будьте сміливими
- Мовчання голос для тих, хто віддав життя за твоє завтра
- Вшануй тих, чий дім у неволі
- Пам’ятаємо, шануємо, діємо!
Мусимо щодня вшановувати пам’ять про тиз, хто віддав життя за наше мирне небо
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Фоторепортаж Богдана Савлюка