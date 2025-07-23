Подвійні стандарти у Франківську? Відомий “антизабудовний” активіст щодня ходить… до забудовника

До редакції нашого сайту потрапила інформація, яка ставить під сумнів щирість одного з найгучніших «борців із забудовами» в Івано-Франківську.

Йдеться про чоловіка, який уже тривалий час позиціонує себе як головний противник незаконних забудов у місті. Його знають як учасника публічних акцій, спікера у медіа та активного критика міських проєктів.

Але, як з’ясувалося, той самий активіст майже щодня відвідує офіс однієї з найбільших будівельних компаній Франківська. За словами очевидців, він регулярно з’являється там зранку — «на п’ятихвилинку» — і, за чутками, отримує вказівки на день.

Коли забудова “чужа” — це злочин проти громади. Коли забудова “своя” — мовчимо в три шари бетону?

Франківці вже активно обговорюють це в соцмережах і висувають свої припущення, про кого йдеться. У коментарях фігурує одразу кілька прізвищ — усі вони добре відомі в медіапросторі.

Чи йдеться про «оплачувану боротьбу» з конкурентами? Чи про подвійні ігри, де хтось «наглядає» за ринком забудов під прикриттям громадської активності?