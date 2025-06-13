ІФНТУНГ запрошує абітурієнтів, які обирають напрям “Економіка”

В час ринкових відносин, високо цінуються фахівці, які якісно розбираються в економіці та супутніх процесах. Наразі це доволі затребувані фахівці на українському ринку праці, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Таких висококваліфікованих фахівців у Івано-Франківську готують зокрема в Інституті економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Кафедра прикладної економіки
Спеціальність: С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» (спеціалізація С1.01 «Економіка»)
Освітньо-професійна програма: «Економіка в енергетиці» за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти
Сфера енергетики в умовах сучасності є ключовою у контексті забезпечення економічної безпеки України. Водночас, ефективне функціонування суб’єктів господарювання неможливе без надійного й оптимального забезпечення енергією виробництва, транспорту, інфраструктури та інших складових економічної діяльності.
Фахівці з економіки в енергетиці, які вміють аналізувати та прогнозувати енергетичні ринки, розробляти, оцінювати енергетичні проєкти та плани, формувати енергетичну політику підприємств, установ, організацій, територіальних громад та й держави загалом є надзвичайно затребуваними на ринку праці.
ЕКОНОМІКА В ЕНЕРГЕТИЦІ – нова магістерська освітньо-професійна програма спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини», яка передбачає підготовку висококваліфікованих професіоналів, що володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями й прикладними навиками, здатних вирішувати системні проблеми енергетичного переходу економіки України на різних рівнях управління.
Програма поєднує в собі основи стратегічного управління, організації праці і виробництва, моделювання бізнес-процесів, використання інструментарію економетрики, проєктної діяльності з прикладними аспектами й сучасними викликами енергетичної сфери. Курс підготовки передбачає також отримання компетентностей з проведення енергетичного моніторингу, забезпечення сталого розвитку, креативності, соціальної відповідальності підприємницької діяльності тощо. Освітня програма передбачає базові й ґрунтовні знання економіки енергетики, економіки енергоринку і забезпечення конкретності усіх гравців галузі.
Можливості працевлаштування для випускників програми:
Економіст-аналітик – оцінює ефективність бізнес-процесів, проводить фінансові та ринкові дослідження, допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення.
Бізнес-консультант – розробляє стратегії розвитку бізнесу, оптимізує витрати та підвищує прибутковість підприємств, установ, організацій.
Економіст з енергетики – аналізує витрати на енергоресурси, оцінює доцільність енергоефективних рішень для бізнесу та державних установ.
Професіонал з планування і прогнозування – займається розробкою стратегій розвитку, аналізує економічні тренди та перспективи, приймає управлінські рішення.
Керівник проєктів та програм – відповідає за управління проєктами, в тому числі задля енергетичної стійкості, залучення інвестицій, підтримку і розвиток бізнес-ініціатив тощо.
Перевагами програми є:
Прикладний фокус – реальні бізнес-кейси, інтерактив, ґрунтовна практична підготовка;
Інновації та креативність – вибір й апробація власних бізнес-ідей, прокачка soft skills;
Універсальність на ринку праці – економісти в галузі потрібні всюди: у бізнесі й держструктурах;
Тісний зв’язок зі стейкхолдерами – участь у міжнародних проєктах, професійний розвиток
Також, більше 10 років в університеті, за безпосередньої участі випускної кафедри прикладної економіки інституту економіки та менеджменту, активно функціонує Бізнес-Інкубатор –новітня інституція, яка допомагає студентам економічного та управлінського напрямів підготовки розвивати навики організації та ведення власної справи, проєктної діяльності тощо. А вже з 2023 року – на базі Бізнес-Інкубатора запрацював й Центр креативної економіки і сталого розвитку, що значно посилило дослідницький і прикладний потенціал кафедри та інституту.
Здобувачі освіти – майбутні магістри – за програмою «Економіка в енергетиці» працюватимуть у Бізнес-Інкубаторі, долучатимуться до активностей Центру креативної економіки і сталого розвитку, матимуть можливість апробації власних ініціатив.
Основні дисципліни професійної підготовки освітньої програми:
Проєкти і програми для енергетичної стійкості,
Організація виробництва та моделювання бізнес-процесів в енергетиці,
Прикладна економетрика в енергетиці,
Економіка енергетики і сталий розвиток,
Стратегічне управління в енергетиці,
Економіка енергоринку і забезпечення конкурентності,
Енергетичний моніторинг
ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ!