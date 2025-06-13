Погода на Івано-Франківщині 13 червня

13 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 6-8°, вдень — 16-18° тепла.

По області вночі прогнозують 5-10°, вдень — 13-18° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 1-6°, вдень — 8-13° тепла.

Вітер — північно-західного напрямку, 7-12 метрів за секунду, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.