Інспекторка служби освітньої безпеки провела заняття для учнів 8-го класу (ФОТО)

Під час зустрічі говорили про насильство та булінг, як їх розпізнати, чому не варто мовчати, і як кожен може зробити свій внесок у створення безпечної та дружньої атмосфери в колективі.

Школярі долучалися до обговорень, розігрували життєві ситуації та спільно шукали правильні рішення у складних моментах, що стосуються взаємоповаги й безпеки.

Через оголошену повітряну тривогу заняття довелося продовжити в укритті, однак навіть там восьмикласники залишалися зосередженими та уважними.

“Під час підсумкової частини вже у класі діти зробили важливий висновок: кожен має право на повагу, безпеку та підтримку, а спільними зусиллями можна зробити школу простором без насильства й булінгу”, – пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.

