ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Глава Мінекономіки розповів, коли виплатять нацкешбек за серпень

Автор: Олег Мамчур
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Серпневі виплати за державною програмою «Національний кешбек» відбудуться вже наступного тижня.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у коментарі Інтерфакс-Україна.

За його словами, затримка була викликана необхідністю узгодження технічних процедур, а не скасуванням чи зупинкою програми.

«Зауважу, що виплата за серпень є найбільшою за весь час діяльності програми. Наступним етапом почнуться виплати за вересень», – сказав Соболев.

Він також додав, що міністерство фіксує збільшення кількості звернень від бізнесу із пропозиціями розширити програму на нові категорії продукції.

Джерело(а) інформації

Інтерфакс-Україна

СХОЖІ НОВИНИ