Глава Мінекономіки розповів, коли виплатять нацкешбек за серпень

Серпневі виплати за державною програмою «Національний кешбек» відбудуться вже наступного тижня.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у коментарі Інтерфакс-Україна.

За його словами, затримка була викликана необхідністю узгодження технічних процедур, а не скасуванням чи зупинкою програми.

«Зауважу, що виплата за серпень є найбільшою за весь час діяльності програми. Наступним етапом почнуться виплати за вересень», – сказав Соболев.

Він також додав, що міністерство фіксує збільшення кількості звернень від бізнесу із пропозиціями розширити програму на нові категорії продукції.