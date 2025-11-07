В Івано-Франківську затримали водійку напідпитку

Здійснюючи патрулювання на вулиці Героїв Миколаїва, патрульні за порушення ПДР зупинили автомобіль Audi.



Спілкуючись з 34-річною водійкою, інспектори помітили у неї ознаки сп’яніння. Пройти освідування остання відмовився, пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.

Окрім того, під час перевірки документів патрульні встановили, що кермувальниця не має реєстраційного документу на автомобіль та позбавлена права керування.

Патрульні склали на громадянку адміністративні матеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) та за ст. 126 (Керування транспортними засобом без необхідних документів) КУпАП.