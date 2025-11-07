В Івано-Франківську запрацювали всі котельні

В Івано-Франківську офіційно розпочався опалювальний сезон. Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що на даний момент у місті функціонують усі котельні.

«Усі котельні запрацювали. Найпізніше запрацювали індустріальні, але вдалося подати тепло на всі — у першу чергу в школи, дитячі садочки, а також у житлові будинки», — повідомив міський голова.

Поки що без опалення залишаються п’ять житлових будинків: два на Пасічній і три в районі Індустріальному. За словами Марцінківа, ці адреси мають отримати тепло найближчим часом.

«Я думаю, що за сьогодні роботи будуть зроблені, і вже завтра ці будинки отримають опалення»,- додав мер.

Перехід на індивідуальне опалення

В районі Індустріальної мешканці активно переходять на індивідуальне опалення. Міська програма компенсацій продовжується.

«Ми підтягуємо зараз кошти тим людям по 50 тисяч гривень, що ми обіцяли. Більшість будинків уже закрили ці виплати. Навіть завтра будемо голосувати ще деяким мешканцям, щоб вони могли завершити перехід — хто на електричне, хто на газове опалення», — сказав Марцінків.

Нові електричні котельні

Місто паралельно запускає невеликі котельні та електричні системи.

«Дитячий садочок на вулиці Шевченка вже працює на електричному опаленні. Буквально сьогодні запускаємо садочок “Дзвіночок”. На Слави Стецьків цілий будинок перейшов на індивідуальне опалення, а садочок буде на електричному», — зазначив мер.

Нова котельня біля шкіл №3, 5 і 11 має запрацювати протягом двох тижнів. Складнощі запуску Марцінків визнає, що запуск сезонної інфраструктури був непростим.

«Є певні робочі моменти, тому що це стара машина. Коли вона заводиться — вона ламається. Постійно треба ремонтувати, щось замінювати. Але до двох тижнів ми вийдемо на режим, коли у всіх помешканнях і закладах не буде проблем. Дуже важко було її запустити. Ми взяли її на один рік в оренду, щоб певні заклади і люди були з опаленням. Завдяки майстрам котельню запустили — я дуже вдячний»,- додав Марцінків.

Голова Івано-Франківська також закликав мешканців звертатися до міської комісії щодо переходу на індивідуальне опалення.

«Ми максимально спростили процедуру. Єдина вимога — цілий будинок повинен відключатися від централізованого опалення. За консультацією можна звертатися до управління. Ми готові давати будь-які роз’яснення та допомогу»,- сказав Марцінків.