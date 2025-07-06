Івано-Франківськ постійно залучає міжнародні кошти на лікарні, дитсадки та житло для переселенців – Марцінків

У Франківській громаді функціонує офіс європейської інтеграції та міжнародних проєктів, який очолює заступник міського голови Святослав Никорович.
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Основна мета офісу — максимальне залучення додаткових коштів міжнародної технічної допомоги для розвитку громади.
Про це в етері ТРК «РАІ» розповів міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.
За словами міського голови Руслана Марцінківа, вже є перші значні результати роботи офісу. Так, на міську клінічну лікарню №1 залучили 40 мільйонів гривень, а також близько 80 мільйонів гривень — на реабілітаційний центр у Софіївці.
«Нещодавно отримали офіційний документ про виділення цих коштів. Це великий успіх, але нам потрібно більше», — зазначив мер.
Невдовзі заступник міського голови братиме участь у великій міжнародній конференції в Римі з питань відновлення України, де планує провести низку зустрічей для залучення додаткових ресурсів у громаду.
Зі слів мера, офіс планують укомплектувати п’ятьма фахівцями, для яких важливою є висока кваліфікація, зокрема вільне володіння англійською мовою.
«Потрібно підібрати команду, яка дійсно знає свою справу. Фахове володіння англійською — це, так би мовити, пріоритет», — наголосив Марцінків.
Руслан Марцінків також додав, що у 2025 році на підтримку Збройних сил України з бюджету громади планують спрямувати понад 700 мільйонів гривень.
Водночас залучення міжнародних коштів допоможе фінансувати соціальну інфраструктуру — лікарні, дитячі садки, житло для внутрішньо переміщених осіб, освіту.
«Багато країн не готові надавати зброю чи дрони, але охоче підтримують гуманітарні та інфраструктурні проєкти. Чим більше залучимо коштів, тим більше зможемо допомогти людям», — підсумував міський голова.