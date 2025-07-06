Івано-Франківськ постійно залучає міжнародні кошти на лікарні, дитсадки та житло для переселенців – Марцінків

У Франківській громаді функціонує офіс європейської інтеграції та міжнародних проєктів, який очолює заступник міського голови Святослав Никорович.

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Основна мета офісу — максимальне залучення додаткових коштів міжнародної технічної допомоги для розвитку громади.

Про це в етері ТРК «РАІ» розповів міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.

За словами міського голови Руслана Марцінківа, вже є перші значні результати роботи офісу. Так, на міську клінічну лікарню №1 залучили 40 мільйонів гривень, а також близько 80 мільйонів гривень — на реабілітаційний центр у Софіївці.

«Нещодавно отримали офіційний документ про виділення цих коштів. Це великий успіх, але нам потрібно більше», — зазначив мер.

Невдовзі заступник міського голови братиме участь у великій міжнародній конференції в Римі з питань відновлення України, де планує провести низку зустрічей для залучення додаткових ресурсів у громаду.

Зі слів мера, офіс планують укомплектувати п’ятьма фахівцями, для яких важливою є висока кваліфікація, зокрема вільне володіння англійською мовою.

«Потрібно підібрати команду, яка дійсно знає свою справу. Фахове володіння англійською — це, так би мовити, пріоритет», — наголосив Марцінків.

Руслан Марцінків також додав, що у 2025 році на підтримку Збройних сил України з бюджету громади планують спрямувати понад 700 мільйонів гривень.

Водночас залучення міжнародних коштів допоможе фінансувати соціальну інфраструктуру — лікарні, дитячі садки, житло для внутрішньо переміщених осіб, освіту.