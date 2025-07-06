Що загрожує прикарпатцям за порушення комендантської години та чи має право поліція затримувати порушників

ВРУ продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації до 07 серпня 2025 року. Відповідно до цього, на території Івано-Франківської області діє комендантська година.

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Від 00:00 до 5:00 години ранку заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і документів, які посвідчують особу.

Як розповіли журналістці Фіртки у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, під час комендантської години поліцейські виконують свої обов’язки у межах Конституції та законів України.

Правоохоронці мають законне право під час патрулювання перевіряти документи у осіб, які перебувають на вулиці в цей час, з’ясовувати причини їхнього перебування поза домом та проводити профілактичні бесіди щодо дотримання комендантської години.

На сьогодні відповідальність за порушення комендантської години законом не передбачена. Проте покарання можливе за відмову виконувати законні розпорядження чи вимоги патруля.

Згідно зі статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушнику загрожує:

штраф;

громадські чи виправні роботи;

адміністративний арешт до 15 діб.

Вимоги комендантського патруля необхідно виконувати негайно без зайвих суперечок. У разі навмисної відмови виконати законні вимоги, до порушника можуть застосувати фізичну силу або вогнепальну зброю.